Der TSV Niederraunau ist schon beinahe am Ziel

Ein Heimsieg am 25. März reicht den Handballern des TSV Niederraunau zum Landesliga-Klassenerhalt. Einen Spieler hat’s allerdings schwer am Knie erwischt.

Das Ziel ist zum Greifen nah. Vier Spiele hintereinander haben die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau gewonnen. Nun erwarten sie zum vorletzten Heimspiel der aktuellen Saison den Tabellenvorletzten TuS Fürstenfeldbruck II im Schulzentrum Krumbach. Mit einem Sieg können die Raunauer Jungs den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Anpfiff ist am Samstag, 25. März, um 19.30 Uhr.

Desaströser Saisonstart des TSV Niederraunau

Nach sechs Spieltagen der laufenden Saison befürchteten die Niederraunauer Handballer mit ihren Fans bereits Schlimmstes. Mit 2:10 Punkten auf dem Konto war Ende Oktober der Fehlstart perfekt. Die Schützlinge von Trainer Johannes Rosenberger befanden sich von da an mitten im Abstiegskampf. Das Minimalziel Klassenerhalt erhielt für alle Beteiligte oberste Priorität.

Heute, ungefähr fünf Monate später, sieht die Niederraunauer Handball-Welt wieder ganz anders aus. Nach ihrer Erfolgsserie befinden sich die Raunauer Jungs vorübergehend auf Platz vier, in der Rückrunden-Tabelle sogar auf Platz drei der Landesliga Süd. In der vergangenen Woche konnte das Team trotz mäßigen spielerischen Niveaus seiner Favoritenrolle beim TSV Haunstetten II gerecht werden und bewies vor allem in engen Spielsituationen klaren Kopf. Die Spieler zeigten im Lauf der vergangenen Monate auch mental eine positive Entwicklung.

Melvin Ugur verletzt

Trotz der guten Ergebnisse aus den vergangenen Wochen wurde die Euphorie während des jüngsten Spiels auf bittere Art und Weise gebremst. Bei einem unglücklichen Zusammenprall verletzte sich Melvin Ugur, wie’s aussieht, schwer am Knie. Obwohl die offizielle Diagnose noch aussteht, müssen Trainer und Mannschaft voraussichtlich bis Saisonende auf den Rückraumspieler verzichten.

Mit 10:26 Punkten steht der TuS Fürstenfeldbruck II momentan auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zum rettenden Ufer fehlen den Oberbayern allerdings lediglich zwei Punkte. Es ist davon auszugehen, dass das Team von Trainer Philipp Ruhwandl alles in die Waagschale werfen wird, um seine Möglichkeiten zu wahren. Zu unterschätzen ist die Drittliga-Reserve daher keinesfalls. Mit 8:6 Punkten aus den zurückliegenden sieben Spielen steht sie sogar auf Platz fünf der Rückrunden-Tabelle.

Einzigartige Kulisse im Schulzentrum

Trotzdem liegt die Favoritenrolle erneut beim TSV Niederraunau. Vor allem aufgrund ihrer Heimstärke und der aktuellen Siegesserie werden die Mittelschwaben die Herausforderung vor der einzigartigen Kulisse in Krumbach mit viel Selbstvertrauen angehen. (AZ)