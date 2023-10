Der TSV Niederraunau muss jetzt auswärts nachlegen

Die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau starten gefestigt ins Kellerduell. Auch die Handballerinnen des Vereins sind scharf auf Auswärts-Punkte.

Es lasten schon ein paar Steine weniger im Rucksack, den die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau mit in ihre nächste Aufgabe schleppen. Aber es gibt kein Vertun: Auch das Spiel beim TSV Ismaning fällt in die Rubrik Kellerduell. Sollten die Mittelschwaben am Samstag, 7. Oktober, eine Niederlage kassieren, würde das den Wert des jüngsten Erfolgs beim Derby in Ottobeuren gleich wieder schmälern. Anpfiff in der Isarena ist um 19.30 Uhr.

Absteiger kassiert zwei Start-Pleiten

Ismaning ist einer von gleich vier Absteigern aus der Bayernliga, die sich in der Landesliga Süd tummeln. Doch sollten die Oberbayern auch nur ansatzweise gedacht haben, sie könnten hier locker aufspielen, so sehen sie sich schon früh getäuscht. Zwei Niederlagen setzte es zum Saisonstart. Zunächst konnten die Ismaninger gegen den TSV Ottobeuren nicht auftrumpfen, unterlagen vor heimischem Anhang 23:28. Und zuletzt gab es ein knappes 26:29 bei Aufstiegsfavorit SV Anzing. Nun steht der Absteiger mit 0:4 Punkten auf dem vorletzten Platz.

Aus Sicht der Niederraunauer ist der TSV Ismaning freilich keinesfalls zu unterschätzen. Bei den Spielern um Trainer Markus Waldmann stehen nach bereits drei Spielen auch nur zwei Punkte auf dem Konto. Nach Niederlagen beim TSV Friedberg und zu Hause gegen die SG Dietmannsried/Altusried gelang in Ottobeuren ein knappes 29:28. Die Formkurve geht derzeit nach oben und die Mannschaft um den aktuellen Top-Torschützen der Liga, Moritz Kornegger, wirkt auch gefestigt.

Der komplette Kader ist einsatzbereit

Trotz des Feiertags zur Deutschen Einheit trainierte die Mannschaft die Woche hindurch wie gewohnt, um den Rhythmus zu halten und vorbereitet in die Partie gegen die selbst ernannten Isardevils zu gehen. Markus Waldmann steht der komplette Kader zur Verfügung.

An der Spitze der Bezirksoberliga

Unterdessen stehen die Handballerinnen des TSV Niederraunau nach drei Siegen zum Saisonstart an der Spitze der Bezirksoberliga. Diese Position wollen sie natürlich behaupten. Die Vorgabe von Trainer Stefan Holdschick für das Spiel beim TSV Göggingen ist deshalb eindeutig: „Wir wollen eine gute Leistung zeigen und die zwei Punkte mit nach Hause nehmen.“ Anwurf ist am Samstag, 7. Oktober, um 17.30 Uhr.

Die Gastgeberinnen sind alles andere als gut in die Saison gestartet. In ihrem ersten und einzigen Saisonspiel mussten sie eine schmerzliche 11:23-Heimniederlage gegen die TSG Augsburg hinnehmen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Göggingerinnen viel vornehmen. Aufseiten der Raunauer Mädels hingegen stimmte die Leistung über weite Phasen der Spiele. (AZ)