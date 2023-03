Ist das schon der Klassenerhalt für den TSV Niederraunau?

Handball-Landesligist TSV Niederraunau gewinnt ein ganz wichtiges Heimspiel. Vor gut 450 Fans überzeugt diesmal nicht nur das Prunkstück des Teams.

Durch einen ungefährdeten 32:26-Sieg über den TSV Allach II ist der TSV Niederraunau auf den fünften Platz in der Handball-Landesliga Süd vorgerückt. Das Saisonziel Klassenerhalt sollte an sich kein Thema mehr sein. Unwägbarkeiten gibt es im Handball aber immer, sodass die Mittelschwaben gut daran tun, auch weiterhin nach dem maximalen Erfolg zu streben.

Gute Vorzeichen für den TSV Niederraunau

Die Vorzeichen für das Heimspiel gegen die Bayernliga–Reserve aus dem Münchner Westen standen gut. Coach Johannes Rosenberger konnte bis auf Fabio Mutzel seinen vollen Kader aufbieten und in der Vorbereitungswoche war fleißig und konzentriert trainiert worden. Zwei Siege in Folge sowie die gesamte Entwicklung der Mannschaft sorgten für eine Menge Selbstvertrauen und Lust auf Handball.

Diese Lust scheint sich auch auf die Zuschauer zu übertragen. Mit mehr als 450 Zuschauern war die Halle im Krumbacher Schulzentrum diesmal bestens besucht.

Großartige Kulisse

Vor dieser großartigen Kulisse starteten die Raunauer Jungs in der Abwehr konzentriert. Die Defensive – sowieso das Prunkstück der vergangenen Siege – agierte erneut beweglich und vereitelte von Beginn an die Angriffsbemühungen der ballsicheren Gäste. An sich gut ausgeführte Auslösehandlungen der Allacher wurden von der körperlich präsenten Niederraunauer Abwehr durch sogenannte „Stopp-Fouls“ frühzeitig unterbunden.

Und auch der Angriff nahm sofort Fahrt auf. Gut herausgespielte Chancen und starke Einzelaktionen sorgten für eine 5:1-Führung nach zehn Minuten. Einen sehr guten Start erwischte dabei Moritz Kornegger. Gegen seine Rückraumkracher hatten die Allacher Torhüter stets das Nachsehen. Es deutete sich eine klare erste Halbzeit an.

Lesen Sie dazu auch

Dann aber wurde die wachsende Euphorie beim TSV Niederraunau durch mehrere – auch zweifelhafte – Zeitstrafen gebremst. Allach nutzte die Überzahl und verkürzte. 9:7 stand es plötzlich nur noch. Nun aber zeigte sich die starke Form und gute Entwicklung der Raunauer Jungs. Konzentriert arbeitete sich das Team zurück ins Spiel und im Angriff drehte nun Oliver Blösch auf. Fünf Tore am Stück erzielte der Spielmacher bis zum 14:9 und glänzte dabei sowohl durch starke Hüftwürfe als auch im Spiel Mann gegen Mann. Auch die frischen Kräfte Björn Egger und Vinzent Hegenbart sorgten nun für gute Aktionen. So konnte der Vorsprung bis zur Pause auf sechs Tore (18:12) ausgebaut werden.

Absolut souverän

Die Geschichte der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt. Der TSV Niederraunau spielte zwar wenig glanzvoll, dafür aber absolut souverän. Die Gäste aus Allach bemühten sich, konnten aber nie entscheidend verkürzen. Niederraunau hatte immer die passende Antwort parat und da auch Jakov Sumic im Tor mehrere spektakuläre Paraden zeigte, steuerten die Hausherren auf einen ungefährdeten Sieg zu. Spätestens nach einem Doppelschlag von Adrian Thalhofer und einem traumhaften Dreher von Valentin Baumgarten zum 31:24 war das Spiel entschieden. (AZ)

So haben sie gespielt

TSV Niederraunau Sumic, Jekle; Rothermel (7/5), Thalhofer (2), Kornegger (9), Egger, Schäfer, Eheim (1), Scholz (2), Baumgarten (1), Klaußer, Blösch (9), Hegenbart (1), Ugur