Interview

vor 50 Min.

Faktenchecker Andre Wolf: "Jeder kann manipuliert werden"

Plus Seit 2011 klärt der Verein Mimikama über Internetbetrug auf. Für Pressesprecher Andre Wolf stellen Fake News eine der größten Gefahren für die Demokratie dar.

Durch Ihre Beschäftigung mit Fake News haben Sie mit Mimikama 2020 den Menschenrechtspreis der Düsseldorfer Philharmoniker als ein Verteidiger der Demokratie gewonnen. Wie können Fake News unsere Demokratie gefährden?



Andre Wolf: Grundsätzlich haben wir mehrere Probleme. Mit Fake News kommen immer manipulative Narrative hinzu, sowie ein bestimmtes Framing. Das heißt, ich kann Menschen beeinflussen, indem ich ihnen Szenerien erschaffe, die nicht real sind – also Bilder in einen falschen Kontext setze. Neu ist, dass man Bilder mithilfe von KI einfach generieren kann, die so nicht existieren. Damit werden Meinungen beeinflusst. Das ist immer problematisch, weil es gerade im Populismus sehr stark um Meinungen und nicht um Fakten geht. Daher müssen wir eine gewisse Demokratie-Resilienz aufbauen. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, Manipulation zu erkennen sowie in der Lage sein, aufzustehen und zu sagen: Stopp, wir möchten nicht manipuliert werden.

In Ihrem zweiten Buch "Angriff auf die Demokratie" decken Sie Tricks und Strategien auf, wie Rechtsextreme das Internet unterwandern. Sind junge Menschen besonders gefährdet?



Wolf: Grundsätzlich sind wir gesamtgesellschaftlich davon betroffen. Interessant ist, über welche Kanäle wir manipuliert werden können. Es gibt Social-Media-Plattformen, auf denen verschiedene Generationen beziehungsweise verschiedene Altersgruppen unterwegs sind. Dort werden natürlich die Möglichkeiten des Storytellings ausgenutzt. Je nach Platform werden gezielt Videos gedreht, die bestimmte sinnstiftende Geschichten erzählen und manipulativ sein können. Dann gibt es Plattformen wie Facebook, wo sich eine ältere Generation aufhält, die man mit anderen Mitteln manipulativ erreichen kann. Nicht nur junge Menschen sind betroffen. Jeder kann manipuliert werden, viele merken es letztendlich nicht. Sie sehen sich dann als Teil derer, die aufgewacht sind und Bescheid wissen, während sie nicht verstehen, was eigentlich gerade passiert ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen