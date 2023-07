Interview

vor 33 Min.

Verkehr in Ellzee: Was bringen die neuen Verkehrsregelungen?

Plus Viele Fußgänger, viel Verkehr: In Ellzee sollen neue Verkehrsregelungen die Lage beruhigen. Wie Bürgermeisterin Gebriela Schmucker die Situation einschätzt.

Von Peter Bauer

Die Bahnhofstraße beschäftigt den Gemeinderat schon länger. Worin liegt das Problem?



Bürgermeisterin Gabriela Schmucker: Die Bahnhofstraße, der Grundweg und der Maderweg in Ellzee werden auf Antrag von Gemeinderat Karl-Gerhard Schlosser für Fahrzeuge mit einer Tonnage von mehr als 7,5 Tonnen gesperrt. Zusätzlich sollen „Anlieger frei“-Schilder angebracht werden. Das Problem liegt in der Entwicklung des Verkehrs, das heißt, das Verkehrsaufkommen ist höher geworden, aber auch die Bevölkerungsentwicklung hat dazu beigetragen, dass in der Bahnhofstraße viel mehr Fußgänger unterwegs sind als früher. Nicht zu vergessen, die Senioren, die hier wohnen und zu Fuß einkaufen, zur Bank oder in die Kirche gehen.

Warum sperrt man die Bahnhofstraße nicht ganz für den Verkehr?



Schmucker: Die Bahnhofstraße für den ganzen Verkehr zu sperren, würde meiner Meinung nach ein Ungleichgewicht in der Verteilung desselben auf den ganzen Ort verursachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen