"Wir möchten die Aufenthaltsqualität in der Bahnhofstraße verbessern"

Plus Was der neue Stadtbaumeister Tobias Handel für Krumbach plant und welche Rolle dabei die Bahnhofstraße und das Dauerthema Sportzentrum spielen.

Von Peter Bauer

Herr Handel, der 1. Mai war für Sie auch ein ganz persönlicher Feiertag. Seit dem 1. Mai sind Sie neuer Stadtbaumeister …



Tobias Handel: Das war natürlich ein ganz besonderer Tag für mich, ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Ich wohne schon seit einigen Jahren in Krumbach – und das sehr gern. Krumbach ist eine schöne Stadt.

Krumbach hat in den letzten Jahren bei der Einwohnerentwicklung kräftig zugelegt, die 14.000er-Marke wurde überschritten. Wie sehen Sie die Perspektiven für die Stadtentwicklung?



Handel: Bei der Entwicklung der Einwohnerzahl ist eine Prognose durchaus schwierig. Wir hatten über einen längeren Zeitraum sehr viele Bauanträge, aber die verschiedenen Krisen haben dies ausgebremst. Bei der Stadtentwicklung ist ein gutes Zusammenspiel zwischen dem öffentlichen und dem privaten Bereich maßgebend. Wir können in der Regel nur die Weichen stellen, wichtig ist dann private Initiative. Dass dieses Zusammenspiel gut gelingen kann, zeigt die Entwicklung in der Karl-Mantel-Straße.

