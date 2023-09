Warum der Radelspaß so viele Menschen begeistert

Plus Die Erfolgsformel der Großveranstaltung für Radlerinnen und Radler wurde in Ziemetshausen auf eine eindrucksvolle Weise sichtbar.

Eine Anhöhe bei Grimoldsried, tief im Herzen der Erholungslandschaft Stauden. Ein älterer Herr legt abseits der schmalen Straße sein Rad ab, ruft mit seinem Handy offensichtlich seine Frau an. Dann schwärmt er, minutenlang. Von der Schönheit dieser Landschaft, der idyllischen Ruhe, die heute so selten geworden sei. Dieses Telefongespräch - es ist auf seine Weise ein ganz großes Kompliment an den Donautal-Radelspaß, der am Wochenende in und um Ziemetshausen Tausende begeistert hat. Spürbar wurde dabei auch die besondere "Erfolgsformel" beim Radelspaß, bei dem ehrenamtliches Engagement eine tragende Rolle spielt.

Dieses Engagement war beim Radelspaß an vielen Orten erlebbbar. Natürlich bei der Gestaltung der Zentralveranstaltung in Ziemetshausen, aber auch beispielsweise an den Verpflegungsständen, an denen oft selbst gemachte Speisen angeboten wurden. "Zu Gast bei Freunden" hat dies Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel zu Recht umschrieben. Der Radelspaß - das ist Jahr für Jahr aber auch "Gutes tun" wie jetzt bei der Typisierungsaktion gegen Blutkrebs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen