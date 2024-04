Ab Samstag heißt es "Manege frei!" in Krumbach: Circus Alessio ist zu Gast

Der Circus Alessio gastiert ab 6. April eine gute Woche lang auf der Stadtsaalwiese in Krumbach. Akrobatik und Tiere werden zu sehen sein.

Der Circus Alessio kommt wieder nach Krumbach auf den Festplatz am Stadtsaal. Bereits im vergangenen Jahre war er an Ostern zu Gast in der mittelschwäbischen Stadt, nun ist es ein Stückchen nach Ostern, dass man sich wieder auf Tiere und Akrobatik unter dem Zirkuszelt freuen kann.

Vom Samstag, 6. bis Sonntag, 14. April, gastiert das mittelständische Circus-Unternehmen, das sich zu den zehn größten in Deutschland zählen darf, auf derStadtsaalwiese. Bei den Vorstellungen kann man für 120 Minuten eintauchen in die Wunderwelt der Manege in einem gut geheizten Zirkuszelt. 600 Personen haben darin Platz.

Unter der Regie von Direktor Andre Kaiser, der auch für die Tierdarbietungen zuständig ist, und seiner Frau Tina kann man die ungarische Luftakrobatin Patrizia mit einer kraftvollen Akrobatik unter der Kuppel des Zirkuszelts bewundern. Große Klasse bietet das Rollschuh-Duo aus Kuba. Orientalische Akzente setzen Dromedare und Kamele bei ihrem Auftritt, bevor Bison, Wasserbüffel und Co. das Publikum in ihren Bann ziehen und das Känguru „Skippy“ durch die Manege hüpft - allesamt vielfältige, aufwendig einstudierte Tiernummern.

Den roten Faden durch die Show zieht Clown Aty, er bringt nicht nur Kinder zum Lachen. Aktionsvorstellungen schonen das Budget der Besucher, so ist zum Beispiel am Montag Kindertag mit reduziertem Eintritt. Dienstags, mittwochs und donnerstags ist keine Vorstellung, ansonsten täglich außer sonntags um 15.30 Uhr. Am Freitag gibt es um 19 Uhr zusätzlich eine Vorstellung am Abend. Am Sonntag beginnt die Vorstellung bereits um 14.00 Uhr. In der Vorstellungspause darf jeweils der rollende Zoo des Circus Alessio besucht werden, der mit über 60 Tieren ein Erlebnis darstellt. Dort können Sie Pferde, Rinder, Kamele, Kängurus, Zebras, ein Bison, ein Watussirind und vieles mehr bewundert werden. Dabei steht das Wohl der Tiere stets an erster Stelle, betont der Zirkus in einer Pressemitteilung. Auf ihre vorbildliche Tierhaltung sei die Direktionsfamilie stolz, heißt es dort weiter. (AZ)

