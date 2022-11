Alt gegen Neu: So lief die Aktion des Modehauses Obermeier in Krumbach

Beim Shoppen konnten Kunden und Kundinnen in Krumbach Gutes tun und gleichzeitig sparen. Wie die Aktion von Mode Obermeier lief.

Zwei Wochen lang lief die Aktion „Alt gegen Neu“ des Modehauses Obermeier in Krumbach. Die Kunden konnten in den zwei Wochen ihre getragene Kleidung beim Modehaus Obermeier quasi in Zahlung geben, wenn sie ein neues Teil kauften. Am Marktsonntag ging die Aktion zu Ende. Für ein T-Shirt gab es 5 Euro, für eine Hose 10 Euro und für eine Jacke 20 Euro. Die gereinigte Ware kam dem Rotkreuz Lädle in Krumbach zugute. Die Kunden konnten Gutes tun und dabei für sich ein neues Stück für ihre Garderobe erstehen.

Modehaus-Inhaberin aus Krumbach hatte eine tolle Idee

Brigitte Obermeier- Schober hatte die Idee zu dieser Aktion, die Gutes bewirken sollte. Darum ist die Inhaberin des Modehauses sehr froh, als sie die vielen Kleidungsstücke, alle gut erhalten und gereinigt, kürzlich dem Rotkreuz Lädle in Krumbach als Spende übergeben konnte. „Die Kunden haben bei dieser Aktion sehr gut mitgemacht, darüber freue ich mich“, meinte Brigitte Obermeier-Schober zufrieden.