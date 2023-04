Am 25. April ist wieder Sprachcafé in Krumbach

Das Sprachcafé im Stückwerk in Krumbach bietet Gelegenheit, Menschen kennenzulernen und gleichzeitig Deutsch zu lernen.

Wo bleibt denn nun der Frühling? Das Krumbach Sprachcafé bietet eine gute Gelegenheit, auch bei schlechtem Wetter einen schönen Abend zu verbringen und die Wartezeit auf besseres Wetter mit netten Gesprächen zu verkürzen. In gemütlicher Atmosphäre können Krumbacher und Krumbacherinnen, aus anderen Ländern Zugezogene oder einfach Personen, die Anschluss suchen, unkompliziert in Kontakt treten.

Das ist der Kerngedanke des Sprachcafés: Es soll ein Begegnungsort für Menschen sein, die Gesprächspartner in der deutschen Sprache suchen. Sich austauschen, dabei ein Tässchen Tee trinken und nebenbei die deutsche Sprache anwenden – das ist das Ziel.

Jeden Monat überlegt sich das Organisationsteam Themenschwerpunkte oder kleinere Aktionen. Beim letzten Sprachcafé wurde passend zum Frühlingsanfang gebastelt. Gemeinsam wird diesmal aus verschiedenen Obstsorten ein bunter, leckerer Obstsalat gezaubert. Gerne darf jeder außerdem eine kleine süße Spezialität aus der eigenen Heimat mitbringen. Nebenher werden die eigenen Sprachkenntnisse spielerisch verbessert.

Beim Sprachcafé gibt es Kinderbetreuung

Auch beim Sprachcafé am 25. April im Stückwerk in der Luitpoldstraße 10 in Krumbach gibt es wieder eine Kinderbetreuung durch eine ehrenamtliche Helferin. Alle Kinder sind im Sprachcafé herzlich willkommen. Beginn des Sprachcafés ist um 17.30 Uhr. Es handelt sich um ein offenes Angebot, sodass auch später noch Besucher und Besucherinnen dazustoßen können. Bis 19 Uhr wird dann geplaudert, gelacht und Leckeres probiert.

Begleitet wird das Projekt von Sabina Jukic, Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte im Landratsamt, Marc Hettich vom Quartiersmanagement, Heike Feßler vom Familienstützpunkt und Melissa Niedermair von der Jugendpflege. Der nächste Termin des Sprachcafés nach dem 25. April ist der 30. Mai. (AZ)