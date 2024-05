Auto streift beim Abbiegen Jugendliche in Krumbach

Leicht verletzt worden ist am Freitagnachmittag ein Mädchen, als es die Lichtensteinstraße in Krumbach überqueren wollte. Ein Fahrzeug touchierte sie.

Ein Verkehrsunfall geschah am Freitagnachmittag an der Kreuzung Bahnhofstraße/Lichtensteinstraße in Krumbach. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 73-jährige Fahrzeugführerin gegen 13.20 Uhr von der Bahnhofstraße nach rechts in die Lichtensteinstraße abbiegen und übersah dabei eine 13-Jährige, welche derzeit die Fußgängerfurt überquerte. Letztere wurde von dem Fahrzeug leicht touchiert. Die 13-Jährige stürzte und konnte nach Versorgung durch den Rettungsdienst leicht verletzt wieder entlassen werden. Am Fahrzeug entstand geringfügiger Sachschaden. Gegen die 73-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt. (AZ)