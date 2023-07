Autofahrer übersieht Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße

Ein Autofahrer übersieht in Krumbach einen Radfahrer. Dann kommt es zum Zusammenstoß.

Am Donnerstag gegen 18 Uhr hat sich in der Bahnhofstraße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer und einem Pkw ereignet. Ein 54-jähriger Autofahrer wollte laut Polizeibericht aus einer Ausfahrt in die Bahnhofstraße einfahren. Dabei übersah er den 63-jährigen Fahrradfahrer, der unerlaubt auf dem Gehweg in südliche Richtung fuhr und es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und von dem beteiligten Autofahrer ins Krankenhaus Krumbach gebracht. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (AZ)