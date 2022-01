Krumbach

vor 50 Min.

Was sich in Krumbach trotz Corona für Kinder und Jugendliche tut

Plus Wie Jugendpflege, Quartiersmanagement und Familienstützpunkt durch die Pandemie kommen und welche personelle Veränderung es im Bürgerhaus in Krumbach gibt.

Von Marc Hettich

„Das ging schneller als gedacht“, meint Melissa Niedermair. Die 25-Jährige ist seit 2019 Jugendpflegerin in Krumbach. Neuerdings ist sie außerdem vorübergehend Quartiersmanagerin. Zuletzt besetzte diesen Posten die 26-jährige Aischa Yurt, die sich in den Mutterschutz verabschiedet. Ihre langjährige Vorgängerin Birgit Baumann ist derzeit noch in Elternzeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen