Buch: Sie fuhren fünf Monate mit dem Motorrad durch Südamerika

Armin und Marco Thalhofer aus Krumbach sind mit dem Motorrad fünf Monate durch Südamerika gereist. Beim Literaturherbst stellen Vater und Sohn ihr Buch vor.

Vater und Sohn gemeinsam unterwegs in Südamerika: Fünf Monate sind Armin und Marco Thalhofer auf ihren Motorrädern durch Südamerika gereist. Daraus entstanden ist ein Buch, das sie am Samstag, 17. September, in der Aula der Mittelschule im Rahmen des Krumbacher Literaturherbstes vorstellen. Gezeigt wird ein Bildvortrag, untermalt mit Musik und ergänzt durch Lesungen aus dem Buch sowie einem Dialog zwischen Vater und Sohn. Veranstalter sind die Volkshochschule und die Mittelschwäbischen Nachrichten.

Auch wenn die Reise nicht so lange dauerte, wie ursprünglich geplant: Insgesamt 35 Monaten Auszeit hat sich Armin Thalhofer für die Reise gegönnt. Seit März dieses Jahres ist er wieder bei VW im Vertrieb tätig. "Der Einstieg war schwierig", sagt er jetzt. Es sei nicht ganz so einfach, nach völliger Freiheit wieder in ein Termin-Korsett gezwängt zu werden, ergänzte er.

Corona setzte den Plänen des Krumbachers für die Alaskareise ein Ende

Im April 2019 ging die Reise los: Armin Thalhofer startete mit dem Motorrad in Krumbach und es sollte für zwei Jahre rund um die Welt gehen. Zunächst bereiste er den afrikanischen Kontinent, dann ging es weiter nach Südamerika. Hier traf er sich im Oktober 2019 in Buenos Aires (Argentinien) mit Sohn Marco, der ihn ebenfalls mit dem Motorrad immer Richtung Süden bis nach Feuerland – das Ende der Welt – und wieder zurück Richtung Norden nach Ecuador begleitete. Die Wege der beiden trennten sich daraufhin wieder. Marco Thalhofer wollte im April 2020 zurück. Für Armin Thalhofer sollte es weiter Richtung Alaska gehen. Die Corona-Pandemie setzte den Plänen aber ein jähes Ende.

Ihre Reisezeit haben Armin und Marco in einem Buch veröffentlicht. "Irgendwann ist irgendwann zu spät" lautet der Titel. Das war auch das Motto, unter das Armin Thalhofer seine komplette Auszeit gestellt hatte. Im Buch beschreiben Vater und Sohn abwechselnd die verschiedenen Etappen, die sie auf dem Motorrad durch Südamerika führte, durch die endlose Weite der Pampa und durch die Gebirgszüge und Hochebenen der Anden, vorbei an riesigen Gletschern und noch immer aktiven Vulkanen. Vater und Sohn beschreiben aber auch ihre Erwartungen vor der Reise und ihr Zusammenwachsen während der Fahrt. Der Untertitel des Buches verrät einen weiteren Schwerpunkt: "Warum Vater & Sohn das große Motorradabenteuer wagten und wie es sie veränderte" (National Geographic). Auf insgesamt 190 Seiten schildern sie, illustriert durch zahlreiche Bilder, spektakuläre Landschaften, aber auch besonderen Begegnungen, ihren Weg zur gemeinsamen Schlussfolgerung: "Der schwierigste Teil der Reise war, die Entscheidung zu treffen, es zu tun."

Der Bildvortrag findet am Samstag, 17. September, ab 19.30 Uhr in der Aula der Mittelschule statt. Karten im Vorverkauf gibt es im ABC-Büchershop und in der Krumbacher Stadtbücherei.