Cantemus-Chor gibt Konzert zum Ulrichsjubiläum in Krumbach

Im Rahmen des Ulrichsjubiläums führt der Cantemus-Chor Krumbach am Sonntag, 17. März um 17 Uhr sein Konzert "Gregorianik plus: Musik aus Ulrichs Zeit lebt" in der Krumbacher St. Ulrichskirche auf. Dieses außergewöhnliche Konzert wird anlässlich des Geburtstags des Augsburger Bistumspatrons, der sich am 4. Juli 2023 zum 1050. Mal jährte, präsentiert.

Das musikalische Programm des Nachmitags nimmt seinen Ausgangspunkt vom Gregorianischen Choral, wie er zur Zeit des hl. Ulrich entstand. Die Männerschola des Cantemus-Chors wird sowohl solistsch als auch im Wechsel mit dem Chor zu erleben sein. Der gregorianische Choral war und ist für Komponisten aller Jahrhunderte bis in die Gegenwart eine nicht versiegende Inspiratonsquelle.

Meister der Renaissance wie Monteverdi oder Palestrina schufen mehrstmmige Chorgesänge, indem sie diesen gregorianische Melodien voranstellten und anschließend kunstvoll verarbeiteten. Ein Höhepunkt des Konzertes mit Bezug auf die anstehende Karwoche wird das legendäre „Miserere“ sein, das Gregorio Allegri (1582-1682) für die päpstliche Liturgie in der Sixtinischen Kapelle am Karfreitag schrieb. Der Chor, ein Solistenquartet mit dem in buchstäblich höchsten Tönen brillierenden Knabensopran Hannes Haider und die Schola wechseln sich hier ab und schaffen ein Klangerlebnis, das unter die Haut geht.

Die Zuhörer erwarten aber auch neuere und zeitgenössische Kompositonen, etwa von Maurice Durufé Trond Kverno oder Jan Sandström die dem Gregorianischen Choral zwar in der Melodik verpfichtet sind, ihn aber in Rhythmik und Harmonik auf zum Teil frappierend moderne Weise interpreteren. Der Cantemus-Chor Krumbach lädtdazu ein, dieses besondere Konzert zu erleben und sich zu überzeugen: „Musik aus Ulrichs Zeit lebt!“

Das Konzert "Gregorianik plus: Musik aus Ulrichs Zeit lebt" findet am Sonntag, 17. März, 17 Uhr in der Ulrichskirche in Krumbach statt. (AZ)

