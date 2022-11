Das gab es auf der Krumbacher Kunstnacht zu sehen

Plus Die 15. Krumbacher Kunstnacht wurde erneut zu einem kulturellen Höhepunkt. Welche Besonderheiten es diesmal gab.

Wie kommt man Kunst ganz nahe? Dieses Gefühl der Nähe, ist es beispielsweise spürbar beim Blick auf ein großformatiges Ölgemälde, das frei in einem Raum hängt? Ein flächiges Bild, das damit unvermittelt räumlich wird? Die Nähe der Kunst spüren – auch das war eine zentrale Botschaft der Kunstnacht mit 16 Stationen, mit "Reden, Gespräch, Austausch", wie dies Bürgermeister Hubert Fischer formulierte.