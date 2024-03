Diebstahl eines Versicherungskennzeichens

Innerhalb einer unbeaufsichtigten Viertelstunde wurde das Kennzeichen eines E-Scooters am Montag in Krumbach gestohlen. Wer hat etwas gesehen?

Am Montag zwischen 14.15 und 15 Uhr, wurde das an einem E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen in Krumbach entwendet. Das Gefährt stand zur Tatzeit im Hof eines Anwesens in der Pfarrer-Sing-Straße. Die Polizei Krumbach ermittelt und bittet Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl geben können, sich unter der Telefonnummer 08282/905-111 zu melden. (AZ)