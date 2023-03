Eine farbige Botschaft in einer "schwarz-grauen Welt"

Plus Kunstpädagogin Maria Faist lässt in einem Projekt mit Studierenden der Fachakademie die Kraft der Farben wirken. Welche Erfahrungen in einer Woche gesammelt werden.

Farben begleiten uns das ganze Leben, jeden Tag, bewusst oder unbewusst. Farben beeinflussen unsere Stimmung als auch organische Prozesse, sie können Heilungsprozesse fördern oder behindern, wirken auf uns anregend oder beruhigend, lösen Emotionen aus, signalisieren, warnen, unterscheiden und ordnen unsere sichtbare Welt. Um genau diese verschiedenen Einflüsse ging es bei einem Projekt an der Joseph-Bernhart-Fachakademie in Krumbach. Eine ganze Schulwoche lang sollten sich die circa 200 Studierenden jeden Tag in einer anderen Farbe kleiden.

Auch ganz in Blau zeigten sich Studierende der Krumbacher Fachakademie. Foto: Sammlung Faist

Aber eben nicht nur die Oberbekleidung, sondern die komplette Aufmachung in einer Farbe. Die Kunstpädagogin und Englischlehrerin Maria Faist hatte diese Idee und war maßgeblich an der Umsetzung beteiligt. Im Unterricht war ihr aufgefallen, dass die hauptsächlich getragenen Farben der Studenten Grau und Schwarz waren. Nur ein paar Ausreißer trugen auch mal Rosa oder sogar Rot.

Maria Faist hat für das Projekt rund ein Jahr recherchiert

Im Hinblick auf die spätere Arbeit mit Kindern, zum Beispiel im Kindergarten, bei der die Wirkung von Farben von großer Bedeutung ist, setzte Maria Faist dann ihre Idee der Farbenwoche um. „Die Studenten sollten die Wirkung von Farben selber kennenlernen“, argumentiert Maria Faist das Projekt. Vorher verbrachte die Kunstpädagogin über ein Jahr mit Recherche für dieses Vorhaben. Sie durchstöberte das ganze Internet nach vergleichbaren Projekten, aber selbst auf den englischsprachigen Webseiten wurde die gebürtige Kanadierin nicht fündig.

Weiß verbanden Studierende der Krumbacher Fachakademie mit einem Montag. Foto: Sammlung Faist

So erarbeitete sie sich ihre eigene Umsetzung, und nach Absprache mit dem Fachakademiedirektor Helmut Stuber stand der Durchführung für das Konzept nichts mehr im Weg. In der Woche vor den Faschingsferien wurde dann jeden Tag eine andere Farbe „erlebt“. Am Montag war die Farbe Weiß dran. „Wir kamen uns wie im Krankenhaus vor“, erzählten die Studierenden von dieser Erfahrung.

Am Ende jedes Projektages konnten die Schülerinnen und Schüler einen Fragebogen ausfüllen, der gezielt auf die Gefühle an diesem Tag einging. Somit konnte Maria Faist über die ganze Zeitspanne eine Auswertung erstellen, die unter anderem Punkte wie „Kommunikation“ oder „Offen für Neues“ auswertete. Interessant war auch der „Rote Tag“ an der Fachakademie. Die Farbe Rot gibt Energie und steigert die Ausdauer, aber wir sind auch ständig in Alarmbereitschaft. So war an diesem Tag die Diskussionsbereitschaft deutlich erhöht und es kam sogar zu einer Auseinandersetzung im Klassenzimmer.

Akademieleiter Helmut Stuber kommt ganz in Schwarz

Beeindruckend war auch, dass wirklich alle an der Schule mitgemacht haben, bis hin zum Schulleiter Helmut Stuber. Dieser hatte es am Freitag bei der Farbe Schwarz so weit getrieben, dass ihn keiner mehr erkannte. Sonst mit schlohweißem Haar, kam er mit schwarzer Mähne und schwarzem Bart.

An einem Freitag trugen Studierende der Krumbacher Fachakademie Schwarz. Foto: Sammlung Faist

Diese Aktionswoche kam bei allen in der Akademie so gut an, dass diese in zwei Jahren wieder stattfinden soll. Auch die Botschaft, die Maria Faist bei den Studierenden verinnerlichen wollte, kam an. Danach meinte eine Schülerin, sie hätte bei einer Projektpräsentation bewusst grüne Kleidung getragen, weil sie jetzt um deren Wirkung weiß. Die allgemeine Meinung aller Beteiligten war, dass man sich während der ganzen Woche als eine Einheit fühlte. Sicherlich wäre dieses Projekt auch für andere Schulen denkbar. Wenn eine Einrichtung Interesse hätte, würde die Kunstpädagogin Maria Faist diese dann tatkräftig unterstützen.