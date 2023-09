Frau fährt geparkten Pkw in Krumbach an

Beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto scherte eine Fahrerin zu früh ein und streifte den in Krumbach geparkten Wagen. Welcher Schaden entstand.

Am Dienstag um 8.25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Adolf-Kolping-Straße. In Krumbach Laut Bericht der Polizei scherte eine 44-jährige Autofahrerin zu früh nach rechts ein und touchierte dadurch einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. (AZ)