Für den neuen Kinderhort Krumbach ist bereits die Bodenplatte fertig

Kinderbetreuung ist ein Riesenthema. Eltern sind teils auch für ihre Grundschulkinder auf Betreuung angewiesen. Die Stadt Krumbach baut einen Kinderhort neu.

Für vier Gruppen soll der Krumbacher Kinderhort Platz bieten, wenn er in gut zwei Jahren fertiggestellt ist. Außerdem kommt dort auch noch eine Krippengruppe für die ganz Kleinen unter. Die Bauarbeiten des Kinderhortneubaus zwischen Pfarrheim St. Michael und dem Kinderzentrums Krumbach haben vor geraumer Zeit begonnen. Inzwischen ist die Gründung mit Fundament und Bodenplatte erfolgt, erzählte Tobias Handel, Leitung Bautechnik/Hochbau im Stadtbauamt Krumbach auf Nachfrage der Redaktion.

Er rechnet mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren und Baukosten von voraussichtlich 4,2 Millionen Euro. Im Moment, wo die Bauarbeiten noch am Anfang stünden, sei alles gut im Zeitplan und auch beim Baupreisniveau habe man gut kalkuliert, sodass es bisher noch keine allzu großen Ausreißer gegeben habe. Derzeit befinde sich die ausführende Baufirma im Betriebsurlaub. Im Herbst sei sicher mehr auf der Baustelle zu sehen, wenn die Wände begonnen würden.

Freistaat bezuschusst Kinderhort in Krumbach

Während der gesamten Bauzeit entfällt der bisherige Parkplatz in der Mühlstraße gegenüber dem bestehenden Kinderhort. Der Freistaat Bayern gibt für den Neubau der Kindertageseinrichtung in der Mühlstraße einen Zuschuss von 600.000 Euro. Mit dem Neubau kommt die Stadt der Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsanspruchs für Kinder nach. Sie muss in einer Zeit der explodierenden, schlecht kalkulierbaren Baupreise dafür viel investieren. Tobias Handel sagt, eine Gewähr habe man bei der Kalkulation nie, dennoch hofft er auf eine Einhaltung des Kostenrahmens.

Lesen Sie dazu auch