Hilfe für Parkinson-Kranke in Krumbach

Die Kreisklinik in Krumbach verwendet seit Kurzem eine neue Generation von Dopamin-Pumpen. Die Klinik gehört damit zu den ersten in Deutschland.

Frank Berger schiebt in der Klinik Krumbach einen Rollator vor sich her. Die Beine wollen nicht so recht. Es sind staksige, ungelenke Bewegungen. Und dennoch ist Frank Berger hochzufrieden darüber, dass er überhaupt einen Schritt nach dem anderen machen kann. Das ist nicht selbstverständlich. Ihm ermöglicht das eine neu entwickelte Pumpe, die dem Parkinson-Patienten kleine Ausflüge schon deshalb maßgeblich erleichtert, weil sie klein und unauffällig ist.

Außenstehende bekommen gar nicht mit, dass die unter dem Fettgewebe angebrachte Nadel, die mit einem Schlauch, einer Pumpe und dem darin enthaltenen Dopamin-Depot verbunden ist, als „Gesamtpaket“ den Dopamin-Spiegel Bergers reguliert. Die Handhabung des Vorgängermodells war umständlich und für Patientinnen und Patienten wesentlich unangenehmer, berichtet Dr. Joachim Durner, Chefarzt für Allgemeine Innere Medizin und Geriatrie an der Klinik Krumbach. „Das bedeutet einen wirklichen Zuwachs an Lebensqualität gerade für Menschen, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Parkinson-Stadium befinden.“

Das Krumbacher Krankenhaus zählt zu den ersten in Deutschland, das diese neue Pumpen-Generation für ihre Patienten bereitstellt. Vorteile gibt es neben der deutlich einfacheren Benutzung weitere: Das Gerät wiegt viel weniger als sein Vorgängermodell. Und vor allem: Der Anschluss wird nicht, wie zuvor, im Magen operativ fixiert. Damit hängt auch kein Schlauch aus dem oder der von Parkinson Betroffenen.

Unterstützung in einer schwierigen Phase

„Viele Patienten wollten in der Vergangenheit aus Scham über eine Krankheit, die ohnehin stigmatisierend ist, gar nicht mehr aus dem Haus. Jetzt können sie wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben“, sagt Dr. Durner. Der Chefarzt ist dankbar über die glücklichen Momente von Menschen, die sich in einer schwierigen Phase ihres Lebens befinden.

Möglich ist es natürlich schon länger, den Dopamin-Spiegel auch über die Einnahme von Medikamenten in Tablettenform einzustellen. Das wird mit Fortschreiten der Erkrankung jedoch immer schwieriger. „Das therapeutische Fenster wird kleiner. Das ist so, als ob ein Bogenschütze aus ständig größerer Entfernung stets ins Schwarze treffen muss“, sagt Dr. Durner. Für Betroffene bedeutet das in einem späteren Stadium der Erkrankung, bis zu zehn Tabletten über 24 Stunden einnehmen zu müssen – und das Tag für Tag, Nacht für Nacht. Daran ständig denken zu müssen, löst Stress aus. (AZ)