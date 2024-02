Krumbach

02.02.2024

In Krumbach gibt es jetzt ein "Bündnis für Demokratie und ZusammenHalt"

Plus Bürger und Bürgerinnen aus der Mitte der Bevölkerung wollen Verantwortung für die Zukunft der Gesellschaft übernehmen und rufen zum Mitmachen auf.

Von Klemens Funk

Das „Bündnis für Demokratie und ZusammenHalt“ steht: Am Sonntag fand im Gasthof Munding die Gründungsversammlung der Initiative statt. Entwickelt hat sich diese Initiative seit Herbst letzten Jahres, als Bürgerinnen und Bürger aus Krumbach und Umgebung begannen, sich über ihre gesellschaftliche Mitverantwortung auszutauschen. Dabei reifte auch die Idee, die Diskurse über kontroverse Sichtweisen der politischen Lage, die aktuellen Spaltungstendenzen innerhalb unserer Gesellschaft und die Bedrohungen unserer demokratischen Verfassung nicht nur in Hinterzimmern zu führen. So entschlossen sich die Initiatoren, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, um mit Gleichgesinnten wie mit Andersdenkenden ins Gespräch zu kommen, sich faktenbasiert auszutauschen und ein demokratisches Miteinander zu praktizieren.

Über diesen Weg sollen Mitbürgerinnen und Mitbürger auch dafür gewonnen werden, die Demokratie wertzuschätzen und nicht dadurch aufs Spiel zu setzen, dass sie sich aus Kritik und ihrer Unzufriedenheit heraus mit verfassungsfeindlichen Kräften verbünden. Die Gründungserklärung nennt als ein weiteres wichtiges Ziel, ein Netzwerk aus Bündnispartnern zu schaffen, um sich antidemokratischem sowie extremistischem Verhalten und Handeln in den Weg zu stellen. Die 16 Gründungsmitglieder wollen auch weitere Gleichgesinnte hinzugewinnen wie Vereine, Organisationen, Einzelpersonen jeden Alters und aus allen gesellschaftlichen Gruppierungen.

