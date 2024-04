Krumbach

In Krumbach schließt das „Haus der drei Fachgeschäfte“

Plus Die Familie Ries beginnt 1851 in Krumbach mit einer Messerschmiede, verkauft später auch Nähmaschinen und Lederwaren sowie Schulranzen. Am 30. April macht „der Ries“ zu.

Von Klemens Funk

Am 1. Mai 1990 hat Beate Reiprich das Fachgeschäft für Lederwaren, Stahlwaren und Nähmaschinen von ihren Eltern Theodor und Julie Ries übernommen. Es war 140 Jahre zuvor als kleiner Handwerksbetrieb gegründet worden. Ihr gelang es dank ihres Fachwissens, ihrer Kundenfreundlichkeit und ihres unternehmerischen Engagements, nicht nur auf einem hart umkämpften Markt zu bestehen, sondern mit ihrem Warensegment zur Attraktivität Krumbachs als Einkaufsstadt mit regionaler Bedeutung beizutragen.

Nach ihrer Ausbildung in Augsburg war Beate Reiprich in verschiedenen Großstädten Deutschlands tätig, wo sie bei Horten die Fachabteilungen für Lederwaren leitete. Doch irgendwann zog es sie wieder in die Kleinstadt Krumbach zurück. Hier übertrugen ihr als der Ältesten von drei Töchtern die Eltern dann das „Haus der drei Fachgeschäfte“, wie es auch im Volksmund hieß. Nun wird am 30. April nach fünf Generationen dieses Fachgeschäft schließen und Krumbachs Innenstadt damit wieder einen Anziehungspunkt verlieren.

