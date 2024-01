Kreißsaal der Klinik Krumbach ist am 28. Januar geschlossen

Auch die Operationssäle der Kreisklinik Krumbach sind für 24 Stunden nicht nutzbar. Der Grund sind Arbeiten an der Elektrik.

Der Kreißsaal der Klinik Krumbach steht von Samstag, 27. Januar, ab 18 Uhr für 24 Stunden nicht zur Verfügung. Außerdem kann am Sonntag, 28. Januar, zwischen 7 und 13 Uhr in Krumbach nicht operiert werden. Das gilt auch für notfallmäßige Kaiserschnitte. Neben den Operationssälen ist in diesem Zeitraum am Sonntag auch keine Schockraumversorgung in der Notfallambulanz möglich. Der ambulante OP-Saal kann ebenfalls nicht betrieben werden. Darauf weisen der ärztliche Direktor der Klinik Krumbach, Dr. Manfred Herr, und Jörg Priesing, Direktor Klinikmanagement, hin.

Am 28. Januar geht es um 13 Uhr wieder los

Der Grund für diese Einschränkungen ist die Inbetriebnahme des neuen Schaltschranks und damit die aufwendige Verlegung von Elektrokabeln. Der Regelbetrieb wird am 28. Januar um 13 Uhr wieder aufgenommen. Am Sonntag werden die sechs Stunden ohne OP-Möglichkeit außerdem genutzt, um die letzten kleinen Anpassungen an die neuen OP-Räumlichkeiten vorzunehmen. Danach sind im Hinblick auf den modernen OP-Trakt, der vergangenen Sommer in Betrieb gegangen ist, alle baulichen Maßnahmen und Detailabstimmungen abgeschlossen. (AZ)