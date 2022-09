Krumbach

Krumbach: Haben Jugendliche Blumentöpfe und Deko umgeworfen?

Einen Fall von Vandalismus meldet die Krumbacher Polizei in ihrem jüngsten Bericht.

Eine Krumbacherin sieht am Morgen, dass einige ihrer Blumentöpfe und Dekoartikel umgeworfen wurden. In der Nacht zuvor bemerkte sie Jugendliche in der Nähe.

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, nahm eine Bewohnerin der Krumbacher Blockhausstraße offenbar mehrere Jugendliche wahr, die jedoch in Richtung Waldsportplatz wegliefen. Am folgenden Morgen stellte sie dann fest, dass mehrere Blumentöpfe und Deko-Artikel umgeworfen wurden. Des Weiteren konnte von ihr abbröckelnder Putz von ihrem Haus festgestellt werden. Der Sachschaden beträgt rund 20 Euro. Zeugen, welche zu dem Vorfall Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/905-0 zu melden. (AZ)

