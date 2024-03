Ladendieb lässt Ladekabel mitgehen in Krumbach

Beim Ladendiebstahl erwischt wurde ein 39-jähriger Mann in Krumbach. Seine Beute bestand aus Ladekabeln. Was ihn nun erwartet.

Am Montag, gab es um 14.15 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Michael-Faist-Straße in Krumbach. Ein 38-Jähriger wurde laut Polizeibericht dabei beobachtet, wie er drei Ladekabel im Gesamtwert von 69,97 Euro einsteckte und an der Kasse nicht bezahlte. Er wurde nach dem Passieren der Kasse angehalten und angezeigt. Neben einer Anzeige wegen Ladendiebstahls erhielt er ein Hausverbot. (AZ)