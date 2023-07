Krumbach/Langenhaslach

06:30 Uhr

Krumbacher Firma will 3D-Druck zu Mittelständlern bringen

Plus Fabian Donderer will mit seinem Unternehmen in Krumbach den Mittelstand in Sachen 3D-Druck unterstützen. Was er leistet.

Von Dieter Jehle Artikel anhören Shape

Seine Vision hat er klar vor Augen. „Ich unterstütze Unternehmen im Mittelstand, den industriellen 3D-Druck für sich zu entdecken und zu nutzen.“ Vor zwei Jahren hat sich Fabian Donderer selbstständig gemacht. Heute ist er Geschäftsführer der Donderer GmbH mit Standort in Krumbach. Sein Unternehmen bietet Lösungen für Unternehmen, die ihre bisherigen Fertigungsverfahren ergänzen und mit dem 3D-Druck-Verfahren neue Möglichkeiten dazu gewinnen wollen. „Der 3D-Druck unterscheidet sich zu den klassischen Fertigungsverfahren wie zum Beispiel Fräsen insofern, als die Kosten sich auf die Größe des Bauteils und nicht auf die Komplexität oder Individualität beziehen“, hebt Donderer die Wirtschaftlichkeit der Technologie vor.

Der 31-Jährige ist in Langenhaslach aufgewachsen. Seit acht Jahren setzt er sich intensiv mit der 3D-Druck-Technologie auseinander. „Darin steckt ein riesiges Potenzial, das viele Unternehmen noch nicht für sich nutzen und deshalb Gefahr laufen von der Konkurrenz, die den Trend mitgeht, überholt zu werden“, ist er sich sicher. Der 3D-Druck sei in großen Konzernen etabliert und er werde in Zukunft noch wichtiger. Und er weiß, wovon er spricht. Nach Ausbildung zum Industriemechaniker und Weiterbildung zum Feinwerkmechanik-Meister folgte das Studium zum Maschinenbauingenieur. Diesem setzte er noch den Master-Studiengang Angewandte Entwicklung auf. Während dieser Zeit, sammelte Donderer weitere Arbeitserfahrung bei Unternehmen wie der Mercedes-Benz Group, der ElringKlinger AG oder der Porsche AG. Es folgten zwei weitere Jahre als Entwicklungsingenieur und Teamleiter in der Stuttgarter Automobilbranche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen