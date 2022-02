Krumbach

Leckere Rezepte aus Krumbach und eine Spende für die Kartei der Not

Plus Für ihr „Umweltrezeptbuch“ haben Schülerinnen des Krumbacher Gymnasiums das Wissen aus früheren Zeiten genutzt. 1000 Euro für das Hilfswerk unserer Zeitung.

Von Peter Bauer

Aus Brotresten eine Brotsuppe kochen? Für so manchen mag dies fremdartig klingen. Doch das kann ein richtig leckeres Essen sein. Kochen „wie einst die Oma“: Das und vieles mehr ist im „Umweltrezeptbuch“ des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG) nachzulesen. Viele nutzten in den vergangenen Wochen die Gelegenheit, das „Umweltrezeptbuch“ für eine kleine Spende an die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung, zu erwerben. Am Ende kam der beachtliche Betrag von 1000 Euro für die Kartei zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

