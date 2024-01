Krumbach

Mehr Bauplätze entstehen am Krumbacher Reschenberg

Das Baugebiet "Am Reschenberg" soll in südlicher Richtung ausgedehnt werden.

Plus Das bestehende Baugebiet in Krumbach wird in südlicher Richtung ausgedehnt. Lücken sollen in zwei Jahren geschlossen sein.

Im Krumbacher Baugebiet „Am Reschenberg“ sollen weitere Bauplätze in der Größe zwischen 500 und 650 Quadratmeter entstehen. Die Mitglieder des Krumbach Bau- und Umweltausschusses stimmten einer Ausdehnung des bestehenden Baugebietes in südlicher Richtung zu. Es handelt sich um eine Fläche von rund 12.000 Quadratmetern.

Bereits bei der Aufstellung des bestehenden Bebauungsplanes „Am Reschenberg“ wurden die erschließungstechnischen Weichen für die Erweiterung des Baugebietes gestellt. Momentan handelt es sich noch um landwirtschaftliche Nutzflächen. Deshalb muss hier sowohl der Flächennutzungsplan geändert als auch parallel dazu für die Erweiterung des Baugebietes ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Im östlichen Bereich des künftigen Baugebietes sind Doppel- und Einzelhäuser mit zwei Vollgeschossen geplant.

