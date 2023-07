Musikalische Vielfalt zum Finale des Kulturwochenendes in Krumbach

Beim Abschlusskonzert des Krumbacher Kulturwochendes im Krumbacher Stadtsaal war Abwechslung garantiert

Einen spannenden Konzertabend kündigte Jochen Schwarzmann als Organisator des Krumbacher Kulturwochenendes an - und er versprach nicht zu viel. Unter dem Motto "Cross-over Krumbach" bot die finale Veranstaltung im vor exakt einem Jahrhundert entstandenen Stadtsaal eine sehr abwechslungsreiche Präsentation musikalischer Vielfalt. Für den gelungenen Abschluss des Kulturwochenendes sorgten verschiedene Musikgruppen und ein preisgekrönter Solist, die mit ihren gezeigten Leistungen allesamt viel Beifall ernteten.

Das SKG-Streichorchester spielte den Blumenwalzer in Krumbach

Mit dem "Blumenwalzer" aus dem Ballett "Der Nussknacker" des russischen Komponisten Peter Tschaikowsky (von 1892) wurde das kurzweilige Programm durch das SKG-Streichorchester unter der Leitung von Peter Kovac schwungvoll eröffnet. Und mit der auf der gezupften Saite ebenso flott wie technisch fein servierten Musiknummer "Plink, Plank, Plunk" des US-Amerikaners Leroy Anderson (von 1951) setzten die jungen Aktiven effektvoll heitere Akzente.

Die überraschend vielfältigen Möglichkeiten eines nicht eben einfach zu spielenden Instrumentes demonstrierte im Anschluss das Alphorntrio Specker. "Wir kennen uns von Blech & Co.", teilte Harald Specker aus Waltenhausen mit, der mit seinen Mitmusikern Eduard Hampp und Anton Junginger beim Triumphmarsch aus "Aida" ebenso glänzte wie beim "Bussa Tango". Auch beim Stück "Uf der Höchalp", bei der "Elke Polka" und bei der stürmisch geforderten Zugabe, dem "Märchenwalzer", entlockten die drei Experten für böhmisch-mährische Blasmusik ihren 3,6 Meter langen Alphörnern ungeahnt facettenreiche Klänge. "Das Alphorn wird ja gelegentlich als 'Schweizer Handy' bezeichnet", witzelte Harald Specker und machte das Publikum darauf aufmerksam, dass der nächste Auftritt dieser Vollblutmusiker beim Ackerbeat in Waltenhausen stattfinden werde. "Dorthin passen wir wie die Faust aufs Auge, und deshalb machen wir das auch gerne".

Konstantin Saloustros bewies Fingerfertigkeit auf der E-Gitarre

Zu dieser Aussage passend und zugleich kontrastreich ging es weiter, denn den voluminösen Alphornklängen folgte der satte, lautstarke und melodiöse Sound versiert bedienter Rock-Gitarren. Konstantin Saloustros, 14 Jahre jung und Schüler am Simpert-Kraemer-Gymnasium, zeigte bei seinem Solo-Auftritt erstaunliche Fingerfertigkeit und präzises Spiel an der E-Gitarre. Mit seinen handwerklich makellosen und zugleich einfühlsamen Interpretationen von Stücken berühmter Rock-Gitarristen, wie etwa Jeff Beck, sorgte er beim Publikum für große Begeisterung. Bei "Just Got Paid" von Joe Bonamassa meisterte er alle Herausforderungen, welche diese harte, variantenreiche Rock-Nummer an Gitarristen stellt. Auch bei dem als Zugabe gespielten, vergleichsweise sanft-meditativen Stück von Steve Vai stellte der Schüler, der nach den Siegen bei Regional- und beim Landeswettbewerb als Vertreter Bayerns beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" in Zwickau einen hervorragenden 2. Platz erreichte, sein beachtliches Können und seine Spielfreude hörenswert unter Beweis.

Nach der Pause wurde der unterhaltsame Konzertabend mit einem Trommelfeuer afrikanischer Klänge lautstark fortgesetzt. Die Gruppe Djabayomi unter der Leitung von Jürgen Langer kombinierte zunächst die beiden Rhythmen Senedoundoun und Benkadi zu einer mitreißenden Nummer. Dieser stürmischen Eröffnung folgte mit "Yankadi-Makru" ein noch furioseres perkussives Feuerwerk. Beim Lied "Moribayassa" ließ sich das Publikum bereitwillig zum Mitsingen animieren, beim Stück "Djigbo" wurde die Trommelgruppe vom Krumbacher Chor Maybe unterstützt.

Nach dem mit viel Applaus bedachten Auftritt von Djabayomi sorgte der Ökumenische Chor Maybe unter der Leitung von Jürgen Groß für ein stimmungsvolles Finale. Durch das harmonische Zusammenwirken von schönen Chorstimmen und souveräner Bandbegleitung wurden moderne geistliche Lieder in ansprechender Weise zur Geltung gebracht. "Wir wollen auch die nicht ganz so bekannten Gospels präsentieren", betonte Jürgen Groß, der mit seinem Ensemble mit "Sing a Song for Peace and Justice" eine schöne Hymne für die Menschenrechte zur Aufführung brachte. Mit "Deep in My Soul" gelang es Maybe, eine ruhige und meditative Atmosphäre im Stadtsaal zu erzeugen. Aber auch eine flotte Rock'n'Roll-Nummer, nämlich "Swing Down Chariot", hatten Chor und Band im Gepäck, während es im Loblied "Bless the Lord (10.000 Reasons)" um die 10.000 Gründe geht, warum wir dem Schöpfer dankbar sein sollten". Auch das Krumbacher Publikum hatte viele Gründe, den Aktiven an diesem Abend dankbar zu sein und belohnte die gezeigten Leistungen aller an diesem Abschlusskonzert Mitwirkenden mit stürmischem Applaus.