Polizei nimmt nackten und betrunkenen Mann in Krumbach fest

Die Polizei Krumbach wird Samstagnacht informiert, dass ein nackter Mann unter einem Baum schläft. Als die Polizei ihn findet, müssen ihn die Beamten fesseln.

In der Nacht auf Sonntag hat die Krumbacher Polizei einen nackten und betrunkenen Mann in der Innenstadt festgenommen. Zuvor ging laut Polizeibericht der entsprechende Hinweis ein, dass ein Mann ohne Klamotten unter einem Baum in der Markgrafenstraße schlafe. Als die Polizei daraufhin gegen 23.20 Uhr den Mann vorfindet, hätte sich dieser nicht mehr artikulieren können. Die Beamten vermuten, dass der 20-Jährige zuvor große Mengen Alkohol in Kombination mit Betäubungsmittel konsumiert hatte.

Nach Angaben der Polizei wollten die Beamten den Mann in Schutzgewahrsam nehmen, da sie sich um die nächtliche Kälte sorgten. Als sie dies dem 20-Jährigen erklärten, sei dieser ohne Vorwarnung handgreiflich geworden. Er trat und schubste einen Polizisten, dieser blieb unverletzt. Daraufhin fesselten die Beamten den jungen Mann und brachten ihn in eine Klinik. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)