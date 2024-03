Schüler des Krumbacher Gymnasiums sind bei "Experimente antworten" erfolgreich

Welche Themen beim diesjährigen Wettbewerb im Vordergrund standen und welche ungewöhnlichen Erkenntnisse es gab.

Wie viel Zucker befindet sich in Getränken? Wie kann man das messen? Und: Schmeckt Zucker immer gleich süß? Das waren Fragen, welche beim diesjährigen Wettbewerb „Experimente antworten“ untersucht werden sollten. Bayernweit nahmen etwa 1500 Schülerinnen und Schüler teil, was einer Zahl von durchschnittlich drei Schülern pro Gymnasium entspricht. Am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach beteiligten sich sogar 40 Fünftklässler und 25 von ihnen erreichten die höchstmögliche Preiskategorie in dieser Runde.

Bei dem vom bayerischen Kultusministerium veranstalteten Wettbewerb können Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8. Klassen teilnehmen und Experimente anhand einer vorgegebenen Aufgabenstellung durchführen. Dabei wurde, so die Mitteilung des Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasiums, sowohl in der Schule, als auch zu Hause experimentiert. Es mussten bebilderte Protokolle erstellt werden, welche die Schülerinnen und Schüler ans Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung einschickten. Das prägende Thema waren in der aktuellen Wettbewerbsrunde Experimente mit verschiedenen süßen Getränken aus dem Lebensmittelhandel. Dabei mussten Softgetränke und Fruchtsäfte bezüglich ihres Zuckergehalts verglichen werden. Außerdem sollten die Kinder eine Methode erproben, mithilfe der Dichte der Getränke auf den Zuckergehalt zu schließen. Besonders viel Spaß hatten die Schüler an Tests, welche Menge Zucker in einem Getränk noch wahrgenommen werden kann, wenn man nicht weiß, wie viel wirklich im Getränk ist.

Die Farbe des Getränks hat Einfluss auf die Wahnehmung

Verblüffend waren bei manch einer Gruppe Ergebnisse, wenn hierbei Lebensmittelfarben zum Einsatz kamen. Nicht selten glaubten Teilnehmer, Zucker zu schmecken, obwohl gar keiner vorhanden war oder andersherum. Die Farbe eines Getränks hat also einen Einfluss auf die Wahrnehmung! Letztlich musste noch ein selbst kreiertes Softgetränk beworben und getestet werden. Gerade die beiden letzten Aufgaben haben die Schülerinnen und Schüler sehr begeistert und werden vielen in Erinnerung bleiben.

Betreut wurden sie von den zwei Lehrkräften Anja Lübeck und Thomas Lichtenberger.