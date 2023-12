Krumbach

vor 18 Min.

Schulwegsicherheit und Leerstand bewegt Krumbacher Bürger

Plus Was Rathauschef Hubert Fischer in der Krumbacher Bürgerversammlung zur Kinderbetreuung berichtet. Zum Verkehrschaos an der Grundschule gibt es einen Appell.

Von Sven Riep Artikel anhören Shape

Wie jedes Jahr lud die Stadt Krumbach am vergangenen Sonntag alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt zur Bürgerversammlung in den Stadtsaal ein. Rathauschef Hubert Fischer begrüßte die etwa 85 Anwesenden und berichtete über die Stadtentwicklung. In der anschließenden Fragerunde ging es um Themen, die die Bürger beschäftigt: etwa Schulwegsicherheit, Leerstand oder Windkraft.

Verlassene Gebäude in Krumbach: Wie kommt Leben zurück in die Innenstadt?

Es wurde gefragt, wer für den Winterdienst bei leer stehenden Gebäuden zuständig sei. Bürgermeister Fischer verwies darauf, dass der Eigentümer oder die Eigentümerin für die Verkehrssicherheit des Fußweges verantwortlich sei und auch diese für eventuelle Schäden nach Unfällen haften. Fischer sagte aber auch, dass, falls möglich, die Stadt auch auf die Gehwege achtet und eventuell selbst räumt. Auf die Frage, wie man allgemein mit Leerständen alter Gebäude umgehen und ob man vielleicht steuerliche Anreize schaffen könne, um verlassene Gebäude wieder mit Leben zu füllen, sagte Bürgermeister Fischer: Die Stadt habe ein großes Interesse daran, Bestandsgebäude zu erhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

