So möchte die Werbegemeinschaft Krumbachs Attraktivität weiter steigern

Bei der Jahresversammlung zieht der Vorsitzende Christian Mayer eine positive Bilanz. Welche Aktionen die Werbegemeinschaft für Krumbach plant.

Die Werbegemeinschaft Krumbach kann sich über eine stabile Mitgliederschaft freuen. Mit Blick auf diese solide Entwicklung begrüßte der Vorsitzende Christian Mayer die zahlreichen Anwesenden bei der Jahresversammlung. Beachtliche 74 Mitglieder unterschiedlicher Branchen repräsentieren die Krumbacher Geschäftswelt.

Leider sei auch in Krumbach zu beobachten, dass altersbedingte Geschäftsübergabe nicht gerade leichtfällt. Andererseits gewinne mit jeder neuen Geschäftseröffnung und jedem neuen Dienstleistungsangebot die Stadt an Attraktivität. Abzulesen sei das auch an der sprunghaften Zunahme der Gutscheinverkäufe, wie der Vorsitzende berichtete. An der Zielsetzung, auch überregional die Anziehungskraft der Kammelstadt zu steigern, arbeiten die Werbegemeinschaft, der Gewerbe- und Handelsverein sowie die Stadt Krumbach Hand in Hand. Ein besonderer Glanzpunkt für Krumbach war im letzten Jahr die Mittelschwabenschau mit 110 Ausstellern und 40.000 Besuchern an vier Tagen.

Die Planungen für Krumbach waren Thema einer Klausur

Das Teamwork der Werbegemeinschaft mit der Stadt trage Früchte, und dafür sprach der Vorsitzende den Mitgliedern der Gemeinschaft ebenso wie den Vertretern der Stadt, Bürgermeister Hubert Fischer und Birgit Baumann, seinen Dank aus. Sichtbar werde dies auch darin, wie städtische Anlagen in die Veranstaltungen einbezogen werden können, so bei der Frühlingsnacht, dem Kammelbadeentenrennen, den regelmäßigen Märkten oder der Lichternacht. Die bewährten Aktionen seien auch für dieses Jahr wieder geplant, wie die stellvertretende Vorsitzende Angelika Hosser in ihrer Präsentation zeigte. Mit neuen Planungen hat sich der Vorstand in einer mehrtägigen Klausur befasst. So ist die Installation eines großflächigen Außenbildschirms unter den Arkaden des historischen Rathauses beschlossen, um die Einkaufsstadt mit ihren Veranstaltungen auch digital zu präsentieren.

86 Bilder Die schönsten Fotos von der KRU Foto: Christoph Sauter

Die große Zufriedenheit der Mitglieder der Werbegemeinschaft bildete sich auch in der ausnahmslosen Zustimmung zum Kassenbericht ab, den Johannes Ringler vortrug. Ebenso lobte Bürgermeister Fischer die Rolle der Werbegemeinschaft, die erheblich dazu beitrage, mit ihren Aktionen die Anziehungskraft Krumbachs zu steigern. Er freute sich auch, dass mit Birgit Baumann eine ständige Verbindung zur Stadt genützt werden könne. Christian Mayer bestätigte dies mit seinen Erfahrungen und nannte Baumann ein „Goldstück“, was die Anwesenden mit Applaus bestätigten.

Was sich Krumbachs Bürgermeister Fischer wünscht

Deutlich mehr Gehör als bisher wünscht sich der Bürgermeister für die Appelle, die wiederholt an die Eigentümer von heruntergekommenen Immobilien gerichtet werden. Durch die Sanierung der Gebäude könne nicht nur das Stadtbild sichtlich aufgewertet werden, auch die Immobilie gewinne an Wert. Zum nächsten Programmpunkt hatte die Werbegemeinschaft die beiden Vertreterinnen des "Bündnisses für Demokratie und ZusammenHalt", Eva Herold-Fißl und Anja Krauß, eingeladen. Sie stellten die Zielsetzungen dieses überparteilichen Bündnisses vor und warben dafür, dass sich neben Einzelpersonen und Vereinen auch Geschäfte für die Unterstützung dieses Aktionsbündnisses entscheiden.

Lesen Sie dazu auch

Abschließend stellte Mediaberaterin Alexandra Maisch das Printprodukt „Geheimrezepte“ vor. Dessen Philosophie ist, das Produktangebot einzelner Geschäfte mit persönlichen Eindrücken zu verbinden, womit das Einkaufserlebnis gesteigert und die Besonderheit von inhabergeführten Geschäften hervorgehoben werden kann. In seinem Schlusswort bedankte sich Vorsitzender Christian Mayer für das Teamwork, das der Vorstand an den Tag lege und das er auch bei den Mitgliedern sehr schätze. Krumbach habe viele Schätze, die es ins rechte Licht zu rücken gelte. Dazu will die Werbegemeinschaft auch verstärkt die modernen Medien nutzen.