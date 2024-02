Krumbach

07:00 Uhr

So möchte Melissa Kopp Jugendliche für die Demokratie begeistern

Plus Die Krumbacher Jugendpflegerin stellt ihre Projekte für das Jahr 2024 vor. In der Stadt soll es einen Wettkampf auf einem "coolen" Ninja-Parcours geben.

Von Ulrike Sergienko

Krumbach als Stadt attraktiv für Kinder und Jugendliche zu gestalten: Das ist die Aufgabe der Jugendpflege im Bürgerhaus. Sie schafft ein außerschulisches Angebot, in dem Kinder und Jugendliche sich selbst entfalten, ihre eigenen Stärken kennenlernen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb einer Gemeinschaft entwickeln können. Einen Ausblick auf die vielfältigen Angebote in diesem Jahr gibt uns die Jugendpflegerin Melissa Kopp (27). Mit Blick auf die massiven gesellschaftlichen Veränderungen ist es ihr wichtig, das Demokratiebewusstsein von Jugendlichen zu fördern. Im Gespräch mit unserer Redaktion schildert sie, was da konkret geplant ist.

Melissa Kopp betont mehrmals, dass diese Aktivitäten nur durch die gute Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, wie dem Quartiersmanagement (Marc Hettich) und vielen anderen möglich sei. So öffnet das Sprachcafé im soziokulturellen Zentrum Stückwerk in der Luitpoldstraße einmal im Monat seine Pforten für all jene, die die deutsche Sprache erlernen und anwenden möchten. Damit auch die Gespräche von Eltern fokussierter gelingen, wurde zwischenzeitlich eine Kinderbetreuung ins Leben gerufen.

