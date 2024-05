Krumbach

18:00 Uhr

Tanzen, Singen, Schauspiel: Musical-Ausbildung in Krumbach

Plus Der Weg zum Musical-Darsteller beginnt bald in Krumbach. Doch kann die Kleinstadt auf die große Bühne vorbereiten? Der Schulleiter der Berufsfachschule für Musik klärt auf.

Mitreißende Musik, starker Ausdruckstanz und leidenschaftliches Schauspiel - das ist Musical. Wer an die kostümprächtige Welt des Musicals denkt, dem kommen schillernde Orte wie das Hamburger Musical Boulevard in den Sinn - Und bald auch Krumbach? Immerhin bietet die Berufsfachschule für Musik (BFSM) mit Beginn des kommenden Schuljahres die Ausbildungsrichtung Musical an. Damit ist die BFSM die erste und einzige in Südbayern. Doch die Vorgaben an die drei kommenden Musical-Auserwählten in Krumbach sind besonders vielfältig, auch die körperliche Fitness und psychische Belastbarkeit spielen eine Rolle. Denn wer in der Musical-Branche groß herauskommen will, muss kämpfen.

Schon ein Blick in die Anforderungen der Eignungsprüfung offenbart, dass die neue Fachrichtung Musical von den Schülerinnen und Schülern mehrere Talente verlangt. Im ersten Teil des Auswahlverfahrens müssen die Bewerberinnen und Bewerber zunächst dasselbe Prozedere durchlaufen wie andere Fachrichtungen. Geprüft wird: Wie sieht es mit den Kenntnissen in der Allgemeinen Musiklehre aus? Wie steht es um das musikalische Gehör? Überzeugt der Gesang? Erst danach startet der eigene Prüfungsteil für Musical: Die Teilnehmenden der Auswahltests müssen drei stilistisch unterschiedliche Bühnenstücke präsentieren, alle darstellerisch interpretiert. Entscheidend dabei ist nicht nur das gesangliche Talent, auch die tänzerischen und schauspielerischen Qualitäten sollen beeindrucken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen