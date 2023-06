Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fahrradfahrerin in Krumbach

Eine Radfahrerin will in Krumbach eine Kreuzung überqueren. Eine Autofahrerin übersieht und touchiert sie. Leichtverletzt wird die Radfahrerin ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitagmorgen ist laut Polizeibericht eine 58-jährige Radfahrerin in Krumbach in der Lichtensteinstraße in Richtung Bahnhof gefahren und wollte an der Kreuzung die Bahnhofstraße geradeaus überqueren. Zeitgleich hielt neben ihr auf dem gleichen Fahrstreifen eine Autofahrerin, die nach rechts abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang touchierte sie das Fahrrad, sodass die 58-Jährige auf den Boden stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Krumbach verbracht. An dem Wagen und dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1250 Euro. (AZ)