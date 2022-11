Krumbach

Vom Dr. Oschkes, dem Loipelle-Beppi und anderen Krumbacher Originalen

Plus Seit der Vereinigung von Krumbach und Hürben sind 120 Jahre vergangenen. Über die liebenswerten Zeitgenossen aus der Zeit um 1900.

Von Manfred Keller Artikel anhören Shape

Eigenartig und mitunter wunderlich sind die sogenannten Originale, manchmal als Sonderlinge angesehen – aber meist doch liebenswert. Wenn der Schwabe von einem Mitmenschen meint, dass dieser "no a echts Original isch", dann kommt das einem Prädikat gleich. In diesem Sinne gab es in Krumbach und Hürben eine stattliche Anzahl, quasi eine "Ahnengalerie heimischer Originale". Im heimatlichen Geselligkeitstreiben fehlten beispielweise um die Zeit der 1902 besiegelten Vereinigung "originelle Siacha" keineswegs, wie etwa der Biber-Kampellhans, der Bader-Waselle, der Bader-Jakob, Weigel Buchbinder, Kaiser’s August, der Hieber-Florie, die Maler Schnitzler und Böck-Josef.

