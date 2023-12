Vor einem Krumbacher Kreisverkehr krachte es

19-Jähriger fährt mit seinem Wagen auf das Fahrzeug eines 80-Jährigen auf. Der Sachschaden ist erheblich.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag in der Augsburger Straße in Krumbach. Beide Unfallbeteiligte waren mit ihrem Pkw stadteinwärts Richtung Kreisverkehr unterwegs. Der vorausfahrende 80-jährige Fahrzeugführer musste verkehrsbedingt bremsen. Ein 19-jähriger Mann erkannte dies laut Polizei zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den vorausfahrenden Pkw. Beide Männer blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5500 Euro. (AZ)