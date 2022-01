Wie die VHS in Krumbach Kurse in Corona-Zeiten durchführt

Plus Durch Corona hat sich an der Volkshochschule einiges verändert, wie zum Beispiel das Anmeldeverhalten der Kursteilnehmer. Onlinekurse sind aber nicht beliebt.

Johanna Herold ist optimistisch. Gerade ist das Frühjahrsprogramm 2022 der Volkshochschule (VHS) Krumbach erschienen. "Im Frühjahr wird es noch schwierig sein, im Herbst wird es besser, aber es wird langsam gehen", glaubt die Leitungsvorsitzende hinsichtlich der Kurse. Die Corona-Pandemie ist für die VHS eine Herausforderung. Herold betont: "Wir nehmen Verantwortung ernst und setzen alle Vorschriften um, die wir bekommen", erklärt die ehemalige Direktorin der Krumbacher Mittelschule. An der Volkshochschule haben sich die Abläufe durch Corona verändert.