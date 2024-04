Krumbach

vor 19 Min.

Wie lange sitzen die Menschen aus der Region am Bildschirm?

Plus In Krumbach wurden Menschen zu ihrer Nutzung von digitalen Medien befragt. Die Zeit, die laut Angaben täglich am Bildschirm verbracht wird, ist auffallend hoch.

Von Lena Hilbert

Um Einblick in die digitale Nutzung der Menschen der Region zu erhalten, hat unsere Redaktion eine stichprobenartige und nicht-repräsentative Umfrage in Krumbach durchgeführt. Befragt wurden 15 Personen im Alter von 20 bis 80 Jahren. Im Fokus der Umfrage stand, wie viel Einfluss digitale Medien auf den Alltag der Befragten haben und wie dieser ausgeglichen wird.

Die Umfrage ergab, dass sowohl bei den Jüngeren (20- bis 30-Jährige) als auch bei den Älteren (50- bis 80- Jährige) die digitalen Medien einen erheblichen Einfluss auf den Alltag haben. Bis auf zwei Personen gaben alle Befragten an, dass das Sitzen am Bildschirm mindestens einen großen Teil des Alltags ausmachen würde. Bei fünf davon handelte es sich sogar um einen sehr großen Teil.

