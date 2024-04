Zum Mitwandern: Der Heimatverein Krumbach wandert zur Einsiedler-Klause

Am 4. Mai wandert der Heimatverein Krumbach von Bedernau nach Baumgärtle zur Einsiedler-Klause im Mariental. Um 13 Uhr geht es los.

Der Heimatverein Krumbach setzt seine Wandertätigkeit fort. Am Samstag, 4. Mai, geht es von Bedernau nach Baumgärtle zur Einsiedler-Klause im Mariental. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Omnibusbahnhof in Krumbach in der Nattenhauser Straße. Die Anreise zum Ausgangspunkt erfolgt mit privaten Fahrgemeinschaften. Die Strecke ist rund elf Kilometer lang.

Start und Zielpunkt dieser Wanderung ist der Schlossberg mit Kirche St. Georg in Bedernau. Der Weg führt von dort durch ein idyllisches Wiesental, vorbei an der Naturtherme hinauf auf den westlichen Höhenrücken des Kammeltales. Über stille Waldwege geht es weiter Richtung Bedernau, vorbei am Weiler Brandstetten im nördlichen Teil des Unterallgäus. Ausgedehnte Viehweiden zeugen von der landwirtschaftlichen Struktur dieser Region.

Im Mariental lebte ein Eremit

Nach einem Besuch des Wallfahrtskirchleins geht es weiter in das tief im Wald verborgene Mariental. Bis vor kurzem lebte dort ein Einsiedler, der in seinem Wald eine bemerkenswerte Ansammlung von Kapellen und Gebetsstätten als Marienkultstätte schuf. Fast skurril mutet dieser stille Ort der Volksfrömmigkeit im Sinne eines Lost Place an. Auf dem Rückweg nach Bedernau bietet sich ein wunderbarer Weitblick über das ferne Mindeltal hinüber auf Schloss Kirchheim. (AZ)

