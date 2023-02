Krumbach

vor 1 Min.

Zwischen Wahn und Wirklichkeit: Harder referiert über Verschwörungstheorien

Plus Viele Menschen glauben an Verschwörungen. Buchautor Bernd Harder zeigt im Krumbacher Stückwerk seinen wissenschaftlichen Ansatz, diese Theorien zu erklären.

Von Marc Hettich Artikel anhören Shape

Wie geht man mit Menschen um, die in einem Netz aus Verschwörungstheorien gefangen sind? Diese Frage tauchte kürzlich bei einem Vortrag im Stückwerk immer wieder auf. Der Verein Lokal-Forum hat den Journalisten und Buchautoren Bernd Harder zu einem Vortrag mit dem Titel „Attila in Wqnderland“ nach Krumbach eingeladen. Das „q“, das im Titel das „o“ ersetzt, ist dabei keineswegs ein Tippfehler – sondern vielmehr eine Anspielung auf das Verschwörungsphänomen „Q-Anon“. Was dahintersteckt, erfuhren die rund 40 Zuhörer im neuen Stückwerktrakt „Grundstück“ in einem rund einstündigen Vortrag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

