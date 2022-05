Landkreis Günzburg

18:15 Uhr

Wie sieht der Gartenbauverein der Zukunft aus?

Gärten bieten Rückzug und Erholung und liegen voll im Trend. Den Gartenbauvereinen fehlt es jedoch oft am Nachwuchs.

Plus Einige Gartenbauvereine leiden unter Mitgliederschwund - auch im Landkreis Günzburg. Was die Vereine dagegen tun können und welches Potenzial in ihnen schlummert.

Von Gertrud Adlassnig

Ihr Image ist mancherorts nicht das Beste: spießig, altbacken, überholt, so hört man. Obst- und Gartenbauvereine, schien es, haben wie die Schrebergärten ihre Berechtigung in der modernen Welt verloren. Doch es gibt ein Umdenken. Seit viele versuchen, sich für Nachhaltigkeit, Regionalität, Nahversorgung, Klima- und Naturschutz einzusetzen, rückt die Relevanz der vor rund 100 Jahren entstandenen Obst- und Gartenbauvereine (OGV) wieder mehr ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .