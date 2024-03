Krumbach

vor 50 Min.

Fernsehfiguren und Automarken werden Lego-Modelle in Krumbach

Plus Spannende und spektakuläre Lego-Bauten gab es am Wochenende im Heimatmuseum in Krumbach zu sehen. Der Verein Bricking Bavaria stellte aus.

Von Elisabeth Schmid

Im Heimatmuseum in Krumbach gab es am Wochenende eine ganz spezielle Ausstellung. Anita Roth, die Leiterin des Museums und Marc Hettich, Quartiersmanager bei der Stadt Krumbach, hatten die Idee, Lego-Liebhaber einzuladen und ihre außergewöhnlichen Bauten mit den kleinen bunten Steinen vorzustellen.

Julian Winter und Eva Steinbach aus München bei ihren BMW Modellen aus Lego-Steinen, die sie in Krumbach zeigten. Foto: Elisabeth Schmid

Marc Hettich hatte in München zum ersten Mal diese ganz besonderen Bauwerke gesehen und war sofort begeistert gewesen. Auch Anita Roth gefiel die Idee Lego-Liebhaber in ihr Heimatmuseum ein zuladen. Denn, nicht nur Kinder begeistern sich für die Legosteine, sondern auch Erwachsene verfallen dieser Leidenschaft. Mit mehreren Tausend Steinen werden so überragende Werke vollbracht. Die Liebhaber der bunten Steine gründeten 2010 den Bricking Bavaria Verein. Jeder, der Lust auf Lego hat, kann dort Mitglied werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen