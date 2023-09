Motorradfahrer stürzt und verletzt sich in Maria Vesperbild

Ein junger Motorradfahrer beging einen Fahrfehler, der Verletzungen und einen Schaden am Zweirad nach sich zog. Was genau passiert ist.

Verletzt worden ist ein Motorradfahrer am Sonntag bei einem Sturz im Gemeindegebiet von Ziemetshausen. Wie die Polizei berichtet, war am späten Sonntagnachmittag ein 19-jähriger Kradfahrer mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße GZ 2 unterwegs. Auf Höhe des Ortsteils Maria Vesperbild kam er laut Polizei aus Unachtsamkeit mit seinem Vorderreifen an den Randstein.

Dadurch geriet sein Motorrad ins Schlingern und der Fahrer stürzte mit der Maschine. Er erlitt Verletzungen im Hüftbereich und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. (AZ)