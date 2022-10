Schwierige Zeiten für Maria Vesperbild

Plus Die Wallfahrtskirche wird nicht wie geplant fertig. Das liegt wohl an der aktuellen Zeit. Der Wallfahrtsort hat noch mehr Probleme, aber es gibt Hoffnung.

Als Kardinal Rainer Maria Woelki an Maria Himmelfahrt nach Maria Vesperbild kam, waren auch überregional viele Augen auf den Wallfahrtsort gerichtet, der danach mit seiner Haltung zum umstrittenen Kardinal von sich reden machte. Abgesehen von den Diskussionen und die streitbare Person Woelki hat das aber auch gezeigt, dass die Wallfahrtskirche nach wie vor ein wichtiger Ort für Geistliche ist. Umso bedauernswerter ist, dass die jetzt schon seit über einem Jahr vertröstet werden, wenn es um die Renovierung der Wallfahrtskirche geht. Schon 2019, also vor drei Jahren, starteten die Sanierungsarbeiten bei Ziemetshausen. Zunächst war der Außenbereich dran, dann im Inneren die Decke. Im Sommer 2021 sollte alles ursprünglich einmal fertig sein, jetzt fehlt noch die Sakristei und der Hochaltar. Das ist besonders schade für alle Geistlichen und die Wallfahrtsdirektion, die sich in der Vergangenheit zusätzlich mit Vandalismus rumplagen musste.

