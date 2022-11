Maria Vesperbild

Unbekannter bricht Opferstock in Wallfahrtsgrotte auf

Von Annegret Döring

Dieb von Opfergeld richtet hohen Sachschaden an. Die Polizei sucht Zeugen zu der Tat an der Grotte in Maria Vesperbild.

In der Nacht auf Dienstag hebelte ein Unbekannter mit brachialer Gewalt die beiden Opferstöcke in der Grotte von Maria Vesperbild auf, um Geld zu erbeuten. Die Polizei ermittelt wegen eines Opferstockaufbruchs in Maria Vesperbild. Foto: Peter Bauer (Archiv) "Der Dieb wird sehr enttäuscht gewesen sein, denn die Opferstöcke werden regelmäßig am Abend geleert", sagt die Wallfahrtsdirektion von Maria Vesperbild dazu. Der Sachschaden an den massiven Einrichtungen ist hoch und liegt laut Polizei über 1000 Euro. "Der Schaden an den Opferstöcken ist so groß, dass infrage steht, ob sie noch einmal repariert werden können", zeigt sich die Wallfahrtsdirektion erschüttert. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0.

