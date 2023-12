Mindelzell

Vor 50 Jahren zelebrierte Ludwig Gschwind seinen ersten Gottesdienst

Plus Ludwig Gschwind bleibt ein langes Priesterleben lang in seiner ersten Pfarrei. Was ihn in Balzhausen und Mindelzell hält.

Am 1. Januar 1974, vor nunmehr 50 Jahren, zelebrierte Ludwig Gschwind die Frühmesse in Balzhausen, seinen ersten Gottesdienst in seiner ersten Pfarrei. Er war mit Dekret des Augsburger Generalvikars vom 13. Dezember 1973 zum Pfarrer von Balzhausen und Vikar von Mindelzell bestellt worden. Am Dreikönigstag 1974 wurde er dann offiziell von Dekan Wilhelm Schönmetzler in Balzhausen eingeführt, am darauffolgenden Sonntag in Mindelzell.

Bis heute wohnt Prälat Ludwig Gschwind im Pfarrhaus von Mindelzell und arbeitet als Ruhestandsgeistlicher. Bis zu seinem 80. Geburtstag im Jahr 2020 wirkte er als Pfarrer von Balzhausen und Mindelzell. Was alles hat Ludwig Gschwind in diesen 50 Jahren auf den Weg gebracht, und doch, es hätte alles anders kommen können.

