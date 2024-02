Welches Thema bei der Polizeiwallfahrt im Mittelpunkt steht

Rund 120 Besucherinnen und -besucher waren bei der Polizeiwallfahrt zu Ehren des Heiligen Sebastians in der Mindelzeller Pfarrkirche.

Ein großes Teleskop steht im Mittelgang der Pfarrkirche zum Heiligen Kreuz in Mindelzell. Dazu noch Brillen aus Papier und Brillenputztücher, die mit nach Hause genommen werden können. Die Besucher des Ökumenischen Gottesdienstes müssen nicht lange rätseln, was es damit auf sich hat. In der stimmungsvoll beleuchteten Kirche und bei harmonischer Musik klärt Innendienstleiter Stefan Lindner gleich zu Beginn des Gottesdienstes auf. Er bittet ganz bewusst darum, heute das Leben durch die Brille zu betrachten. „Sicht“ heißt nämlich das Thema der diesjährigen Polizeiwallfahrt, die zu Ehren des Heiligen Sebastians, der Schutzpatron der Polizei, stattfindet. Die rund 120 Kirchenbesucher werden gebeten zurückzublicken, aber auch nach vorn zu schauen. „Lass die Vergangenheit hinter Dir und komme hier in der Kirche ganz im Hier und Jetzt an!“, so Lindner.

Polizeiseelsorger Andreas Ihm nimmt das Evangelium als Grundlage seiner Predigt. Die Jünger Jesu erkennen ihren Herrn auf dem Weg nach Emmaus erst, als sie zusammen am Tisch sitzen und er das Brot bricht. Sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld komme es immer wieder vor, dass man das Gefühl hat, mit Scheuklappen durch die Gegend zu laufen oder man fühlt sich in einem Tunnel und der Blick nach links oder rechts ist einem versperrt. „Deshalb brauchen wir Menschen um uns herum, die uns helfen, einen neuen Blick auf die Situation zu werfen, den Blick weg von der Vergangenheit, hin zur Zukunft“, so Ihm.

Wichtig sei in dieser Situation „ein Mensch, der uns auch mal deutlich macht, dass man eine neue Sicht einnehmen muss“. Dies ermögliche uns, Situationen zu sehen, andere Wege zu entdecken und neue Lösungen zu finden. Freunde, Verwandte, Kollegen, der Partner oder die Partnerin, aber auch der oder die Vorgesetzte zum Beispiel können helfen, eine Situation neu zu bewerten. Der Polizeiseelsorger rät den anwesenden Gläubigen nach diesen Menschen in ihrem Umfeld zu suchen und deren Offenheit anzunehmen, aber auch mal einen Schritt nach rechts oder links zu machen „damit eine neue Sicht immer wieder möglich ist“.

Polizeiwallfahrt: Auch in den Fürbitten ist "Sicht" ein wichtiges Thema

Auch in den Fürbitten, verfasst von der Gleichstellungsbeauftragten Katy Albrecht, ist die Sicht das prägende Thema. Anhand von verschiedenen Brillen bzw. Sehhilfen führt sie zusammen mit Dienstgruppenleiter Volker Sütsch die vielseitigen Sichtweisen vor Augen. Sei es durch die Skibrille, die roasrote Brille, das Fernglas, das Monokel, die Lupe oder die Rasterbrille – am Ende steht jeweils der Wunsch: „Gott, sieh unsere Bitten!“

Worte des Dankes kommen zum Ausklang des Gottesdienstes von PI-Leiterin Susanne Höppler. Dass die traditionelle Sebastianswallfahrt in dieser Form stattfinden kann, sei vor allem dem Engagement und der Kreativität der Kolleginnen und Kollegen der PI Krumbach zu verdanken. Dies zeige eindrucksvoll, „dass unsere Dienststelle mehr als nur eine reine Zweckgemeinschaft ist“. In ihren Dank schließt Höppler vor allem „unseren Polizeiselsorger“ Andreas Ihm ein sowie Dr. Gerhard Höppler von der Diözese Augsburg, der wieder für die stimmungsvolle und professionelle Beleuchtung des Gotteshauses sorgte.

Der Polizeichor sorgt für die musikalische Umrahmung in Mindelzell

„Sehr eindrucksvoll haben wir heute eine besondere Sicht auf unser Leben genommen, haben symbolisch durch verschiedene Brillen gesehen und werden all die Gedankenanstöße mit Nachsicht, Umsicht und Weitsicht wirken lassen“, versichert Susanne Höppler, bevor der Polizeichor, der den Gottesdienst musikalisch rhythmisch und lebhaft umrahmte, mit dem Lied „Wir wollen Frieden für alle!“ den Schlusspunkt setzt. Die Beschäftigten der PI Krumbach sowie deren Ruheständler und Gläubige aus Mindelzell und Umgebung treten danach in der Gewissheit den Heimweg an, gut vorbereitet zu sein für die SICHT der Dinge, die in den nächsten Wochen und Monaten auf sie zukommen .